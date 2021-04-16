Зеленский назвал противодействие «Северному потоку-2» вопросом войны

Президент Украины Владимир Зеленский назвал противодействие строительству газопровода «Северный поток-2» вопросом войны, а не бизнеса. Сообщение об этом появилось на официальном сайте главы государства.

По его словам, политика Москвы в отношении Киева является энергетической войной, а потому в ней «кто-то точно проиграет». При этом президент отметил, что эта война гибридна по своей природе, а также схожа с другими энергетическими, газовыми и «вакцинными» конфликтами. «Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. (...) Если "Северный поток-2" достроят — не только Украина проиграет», — заключил Зеленский.

Он добавил, что завершение строительства газопровода сейчас зависит лишь от двух факторов: позиции США и единой позиции стран Евросоюза. «Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. У европейских стран разная позиция. Россия пользуется этим», — подчеркнул украинский лидер.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года, однако его завершению помешала угроза санкций со стороны США, из-за которой проект покидали европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина. Работы в датских водах возобновились в начале февраля 2021 года. Власти США и некоторые европейские политики высказывались за остановку строительства в качестве способа давления на Москву.

В начале апреля оператор строительства — компания Nord Stream 2 AG — сообщил, что газопровод готов на 95 процентов. В российском МИД выразили уверенность, что реализация проекта «Северный поток-2» будет завершена к концу 2021 года.