МИД России отреагировал на задержание украинского консула

МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило. Так ведомство отреагировало на задержание украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Об этом пишет РИА Новости.

О задержании Сосонюка стало известно 17 апреля. Он на встрече с россиянином попытался получить информацию закрытого характера и был задержан.

Теперь Россия намерена выслать консула. Отмечается, что он находится под дипломатическим иммунитетом, его не могут арестовать. Киев раскритиковал действия российской стороны в отношении своего дипломата и анонсировал ответные меры. В МИД Украины посчитали случившееся «очередной провокацией государства-агрессора».

Задержание украинского консула говорит о наличии неопровержимых доказательств его противоправных действий, заявил замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.