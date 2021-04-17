Мир
 
Последние новости
Россия решила выслать задержанного украинского консула
Бейонсе надела украшение с надписью на русском языке и удивила фанатов
Пилот вертолета погиб при жесткой посадке на Кубани
В Австрии назвали «большой честью» возможность провести встречу Путина и Байдена
Клубы АПЛ заинтересовались футболистом сборной Украины
Лукашенко отказался прививаться от коронавируса
Удар российского дрона-камикадзе по боевикам в Идлибе попал на видео
Бродячие собаки насмерть загрызли ребенка в российском селе
Бродячие собаки насмерть загрызли ребенка в российском селе
Новости партнеров
Прослушать новость

МИД России отреагировал на задержание украинского консула

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило. Так ведомство отреагировало на задержание украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Об этом пишет РИА Новости.

О задержании Сосонюка стало известно 17 апреля. Он на встрече с россиянином попытался получить информацию закрытого характера и был задержан.

Теперь Россия намерена выслать консула. Отмечается, что он находится под дипломатическим иммунитетом, его не могут арестовать. Киев раскритиковал действия российской стороны в отношении своего дипломата и анонсировал ответные меры. В МИД Украины посчитали случившееся «очередной провокацией государства-агрессора».

Задержание украинского консула говорит о наличии неопровержимых доказательств его противоправных действий, заявил замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Совфеде прокомментировали задержание украинского консула
Россия вышлет задержанного украинского консула
ФСБ задержала украинского консула в Петербурге