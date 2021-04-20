Москва рассказала об ответе на высылку российского дипломата из Киева

МИД России в своем заявлении рассказал об ответе Москвы на высылку российского дипломата из Киева.

«Принимая во внимание все обстоятельства дела, МИД России не может рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве», — отмечается в публикации.

Кроме того, в МИД обратили внимание на то, что Киев попытался представить письменную ноту об объявлении советника посольства России персоной нон грата. Таков был ответ Украины на объявление о нежелательности пребывания на территории РФ украинского консула. В российском министерстве напомнили, что это произошло после того, как украинец был задержан с поличным при совершении противоправных действий. Утверждается, что он пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов.

«Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране», — считают в МИД.

О планах Киева выслать российского дипломата стало известно 18 апреля. Действия Киева стали ответом на решение России выслать украинского консула Александра Сосонюка, задержанного ФСБ в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации. Дипломат должен покинуть территорию страны до 22 апреля.

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