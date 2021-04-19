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Украина вышлет российского дипломата из Киева

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Фото: РИА Новости

Посольство России на Украине получило ноту о высылке старшего российского дипломата из страны. Об этом РИА Новости рассказали в дипмиссии.

Сообщается, что речь идет о дипломате Евгении Черникове. Сотрудник российского посольства должен покинуть территорию Украины до 22 апреля.

О планах Киева выслать российского дипломата стало известно накануне, 18 апреля. Действия Киева стали ответом на решение России выслать украинского консула Александра Сосонюка, задержанного ФСБ в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации. Дипломат должен покинуть территорию страны до 22 апреля.

По данным ФСБ, Сосонюка интересовали данные о прописке россиян, регистрационные номера машин, базы ФСБ и уголовных дел. Спецслужбы задержали дипломата в одном из кафе, когда тот получил некое электронное устройство.

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