Прилепин предложил Зюганову создать коалицию в Госдуме

Прилепин обратился к лидеру КПРФ Зюганову с предложением создать коалицию в Госдуме

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар (Евгений) Прилепин предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову создать коалицию со справороссами в новом созыве Госдумы и начать процесс объединения двух политических сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо, которое Прилепин направил лидеру КПРФ.

Согласно письму, сопредседатель «Справедливой России — За правду» выступил с инициативой провести совместную с Зюгановым конференцию 19 августа и объявить о создании партиями парламентской оппозиционной коалиции после сентябрьских выборов и потом начать работу по объединению и «формированию в нашей стране по-настоящему сильной политической партии, реально готовой взять власть на всех уровнях — от правительства до сельского совета».

По словам Прилепина, у двух партий практически нет идеологических разногласий, КПРФ и справороссам пора «переходить к реальному политическому сотрудничеству».

Сопредседатель «Справедливой России — За правду» отметил, что обе партии являются левыми и патриотическими, выступают за возвращение недр народу и против «разрушительной пенсионной реформы».

Ранее политологи предсказали, что за третье и четвертое место на предстоящих выборах в Госдуму будут бороться «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР.