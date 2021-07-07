Партия пенсионеров подала документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму

В Центризбирком России от представителей Партии пенсионеров поступили документы, необходимые для заверения избирательного списка партии и перечня кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму, сообщает ТАСС.

Председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков заявил, что коалиция представила ЦИК бумаги на 314 кандидатов, которые были выдвинуты по 36 региональным группам. Также комиссия получила от партии 195 документов на кандидатов по одномандатным округам. При этом, по словам Буракова, изначальное число кандидатов было выше, но по итогам внутренней партийной проверки уменьшилось.

«Партия очень долго готовилась к этим выборам. И в течение полугода мы очень тщательно подбирали тех людей, которые будут достойно представлять Партию пенсионеров на предстоящих выборах», — подчеркнул он.

Отмечается, что Партия пенсионеров стала седьмой среди коалиций, которые подали соответствующие документы для заверения в ЦИК. Ранее данную процедуру проделали «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, ЛДПР, «Коммунисты России» и «Родина».

Подать документы в Центризбирком России для заверения списков кандидатов партии могут до 13 июля включительно. На процесс заверения ЦИК отводит до семи дней. После этого партиям надлежит предоставить комиссии документы для регистрации федерального списка кандидатов. Одномандатники подают бумаги для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Предоставить документы для регистрации можно с 5 июля до 4 августа.

Единый день голосования пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, а также выборы глав 12 субъектов федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах.