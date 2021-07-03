Явлинский объяснил отказ выдвигаться в Госдуму заботой о «молодых»

Сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, ранее отказавший баллотироваться на выборах в Госдуму в 2021 году, объяснил свое решение заботой об однопартийцах. Он заявил, что хочет «открыть дорогу молодым» и пообещал остаться в политике, сообщает ТАСС.

Явлинский объяснил, что не видит другого способа «открыть дорогу молодым», кроме как отказаться выдвигаться в депутаты Госдумы в этом году. Политик заверил, что продолжит деятельность в «Яблоке». Он подчеркнул, что для работы в политике статус депутата Госдумы не является обязательным.

Политик выразил мнение, что для осуществления долгосрочных и перспективных перемен в России «в политику должны прийти люди следующего поколения». Молодые специалисты, считает Явлинский, «должны учиться участию в политике, должны понимать, как работать в государственных органах, как заниматься законодательной деятельностью».

По словам сооснователя «Яблока», в этом году партия предложит «совершенно особый список» кандидатов на выборы в Госдуму, возраст большинства из которых менее 40 лет. Явлинский добавил, что это политики, чьи «биографии не омрачены никакими событиями последних 30 лет, эти люди свободны от предрассудков, стереотипов».

Ранее Явлинский объявил, что впервые не будет баллотироваться на выборы в Госдуму от партии. При этом он подчеркнул, что примет активное участие в избирательной кампании.