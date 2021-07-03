Россия
 
Последние новости
На Украине пригрозились «открыть огонь на поражение» против российских кораблей
Устроившая скандал хозяйка отеля в Анапе сообщила о закрытии своего бизнеса
Зеленский напутствовал сборную Украины на матч 1/4 финала Евро с Англией
В Минобороны Украины отреагировали на идею марша курсанток на каблуках
Возле детской площадки в центре Москвы нашли человеческие кости 
Украина не заметила признаков перекрытия границы с Белоруссией
Моргенштерн оказался под капельницей во время медового месяца
Полицейские задержали станцевавших на проезжей части российских тиктокеров
Вирусолог развеял популярный миф о вакцине «Спутник V»
Новости партнеров
Прослушать новость

Явлинский отказался выдвигаться в депутаты Госдумы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский объявил, что впервые не будет баллотироваться на выборы в Госдуму от партии. Об отказе политика выдвигаться в депутаты нижней палаты парламента говорится в официальном Telegram-канале съезда партии.

При этом Явлинский подчеркнул, что примет активное участие в избирательной кампании. «Григорий Явлинский объявил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, но примет активное участие в избирательной кампании», — говорится в сообщении.

В феврале сообщалось, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сказал, что не будет выдвигаться в Госдуму от «Яблока» после высказывания Явлинского об Алексее Навальном (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ройзман отказался выдвигаться от «Яблока» после слов Явлинского о Навальном
Собчак припомнила Явлинскому переговоры с командой Ельцина в 1996 году
Явлинский раскритиковал Навального