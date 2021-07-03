Явлинский отказался выдвигаться в депутаты Госдумы

Сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский объявил, что впервые не будет баллотироваться на выборы в Госдуму от партии. Об отказе политика выдвигаться в депутаты нижней палаты парламента говорится в официальном Telegram-канале съезда партии.

При этом Явлинский подчеркнул, что примет активное участие в избирательной кампании. «Григорий Явлинский объявил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, но примет активное участие в избирательной кампании», — говорится в сообщении.

В феврале сообщалось, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сказал, что не будет выдвигаться в Госдуму от «Яблока» после высказывания Явлинского об Алексее Навальном (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).