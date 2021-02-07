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Явлинский раскритиковал Навального

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Григорий Явлинский
Григорий Явлинский
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал учредителя Фонда борьбы с коррупцией ( включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Статья политика опубликована на его сайте.

По его словам, «жизнь без страха и без репрессий несовместима с политикой Навального».

«Политическое направление Навального — это популизм и национализм... Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления»,—написал Явлинский.

Основатель «Яблока» также считает, что Навального и его команду «не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой». Кроме того, Явлинский заявил, что оппозиционер «уничтожает любые наметки на коалиции».

2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше», приговорив оппозиционера к 3,5 годам колонии общего режима. Акции в поддержку Навального прошли 23 и 31 января, 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах.

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