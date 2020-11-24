Партия пенсионеров поддержала требовавших снизить плату за обучение студентов

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость поддержала студентов-контрактников Московского государственного университета (МГУ), которые обратились в суд и потребовали вернуть часть платы за обучение поскольку из-за перехода на дистанционку качество получаемых знаний снизилось. Об этом сообщатся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Нужно понимать, что в подавляющем большинстве случаев за студентов в бюджеты вузов платят за обучение родители. И далеко не все из них работают в "Газпроме". Как правило, это люди труда, бюджетники, которые копили годами на высшее образование своего ребенка. И для каждого из них нормальное стремление вывести детей в люди, дать им востребованную профессию оборачивается очень серьезной нагрузкой на семейный бюджет», — говорится в сообщении.

По мнению представителей партии, руководство вузов должно пойти навстречу студентам, которые обучаются на платной форму, поскольку от них, в частности, зависит благосостояние высших учебных заведений. При этом члены организации согласились с тем, что вузы должны платить зарплату своим сотрудникам, вносить арендные платежи или оплачивать содержание учебных площадей, но сэкономить, например, можно на пустующих столовых, библиотеках и содержании вузовских корпусов.

Представители партии призвали ректоров вузов пойти на шаг студентам и снизить стоимость обучения.

Об иске, который подготовили около 200 студентов, стало известно 18 ноября. Согласно тексту иска, из-за весенних ограничений учащиеся лишились возможности не только посещать лекции, но и пользоваться библиотекой МГУ и контактировать с преподавателями лично, хотя это предусмотрено договором. Также в нем выдвинуты и другие требования, в частности перерасчет стоимости проживания студентов в общежитии и отмена платы для тех, кто уехал на время ограничений.

В Минобрнауки заявили, что ведомство не должно принимать решение о перерасчете платы за обучение студентов-контрактников. «Каждый случай требует уточнения с вузом, понимания того, как реализуется образовательная программа, потому что есть случаи, когда становится лучше», — сказал заместитель главы министерства Андрей Омельчук. Также он подчеркнул, что те, кто говорит о более низкой стоимости дистанционного обучения, забывают, что нагрузка на преподавателей при таком формате увеличивается.