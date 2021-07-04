«Яблоко» выдвинуло кандидатов на выборы в Госдуму

Партия «Яблоко» на съезде выдвинула 310 кандидатов, которые будут участвовать на выборах в Государственную Думу в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости.

«Партия "Яблоко" сделает ставку на молодых людей. Проходные места в списке партии на выборах в Госдуму заняли в основном молодые люди до 40 лет. Всего же "Яблоко" выдвинуло 310 кандидатов по 90 региональным группам федерального списка и 161 одномандатника на выборы в Госдуму», — сообщил член контрольно-ревизионной комиссии партии Кирилл Лысенко.

Председатель партии Эмилия Слабунова возглавила группу по Карелии и Мурманской области. Лев Шлосберг выдвинут по Ховринскому одномандатному округу в Москве. Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин будет представлять Центральный одномандатный округ столицы.

Ранее сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский объявил, что впервые не будет баллотироваться на выборы в Госдуму от партии. Явлинский объяснил, что не видит другого способа «открыть дорогу молодым», кроме как отказаться выдвигаться в депутаты Госдумы в этом году. Политик заверил, что продолжит деятельность в «Яблоке».

Единый день голосования пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва, а также выборы глав 12 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах.