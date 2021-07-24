В ЦИК отметили доброжелательное отношение к Грудинину

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) настроена по отношению к члену КПРФ Павлу Грудинину исключительно доброжелательно и априори доверяла ему, как и всем остальным кандидатам, отметили в ЦИК на заседании в субботу, 24 июля. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

«Мы очень доброжелательны! Помогали вам закрыть счета и выйти из этой ситуации», — обратился к депутату зампредседателя комиссии Николай Булаев. Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, комиссия всегда исходит из презумпции доверия к кандидатам.

«У нас не было оснований не доверять. К заявлению Грудининой не было приложено документов!» — подчеркнула она.

При этом кандидат в Госдуму от КПРФ, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Грудинин исключен из списка на предстоящие думские выборы по причине заявления его бывшей супруги о наличии у него доли в офшорной зарубежной компании. Она попросила Памфилову разобраться в ситуации, проверить подлинники документов и не верить на слово политику.

Ранее бывшая жена Грудинина направила в ЦИК письмо, в котором говорилось, что у него есть доля в иностранной офшорной компании, которая не была указана в декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму. В КПРФ эти обвинения назвали инсинуациями.