ЦИК исключил Грудинина из списка кандидатов в Госдуму из-за экс-жены

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России исключила одного из лидеров федерального списка КПРФ, директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина из списка кандидатов партии на выборах в Госдуму. Об этом пишет ТАСС.

По информации агентства, политика исключили из числа кандидатов партии после жалобы его экс-жены Ирины. «Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый партией КПРФ в количестве 344 человек», — отмечается в документе ЦИК.

Также уточняется, что решение комиссии было принято в связи с тем, что Грудинин не предоставил необходимые документы, не закрыл счета, не прекратил хранение наличных и ценностей в иностранных банках, а также не избавился от иностранных финансовых инструментов.

Жалоба бывшей жены

Бывшая жена Грудинина обратилась в ЦИК 20 июля. Она направила письмо, в котором утверждала, что у ее бывшего мужа есть доля в иностранной офшорной компании, которая не была указана в декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму. В КПРФ эти обвинения назвали инсинуациями. Однако проведенная ЦИК проверка подтвердила правдивость ее заявлений.

Предусмотрено, что гражданин РФ, выдвинутый кандидатом на выборах депутатом Госдумы, обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов <...> закрыть счета, прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, и осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов Постановление Центризбиркома

По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, комиссия изначально не имела данных о зарубежных активах Грудинина и доверилась кандидату, поскольку не имелось информации, которая могла бы препятствовать его регистрации. Он отметил, что об этом сообщили рабочей группе, однако позднее Генпрокуратура направила подтверждение о наличии у кандидата доли в иностранной компании.

Поток травли

После подачи заявления в ЦИК Ирина Грудинина обратилась к председателю комиссии Элле Памфиловой из-за потока травли. Она рассказала, что заявление, в котором она обвинила бывшего супруга в сокрытии офшора в отчете об имуществе, «обернулось для нее настоящим кошмаром».

В ответ на правду, которую я сочла своим долгом сообщить, на меня обрушился настоящий поток травли, оскорблений в социальных сетях и СМИ Ирина Грудинина

Женщина также заявила, что дальнейшее развитие ситуации будет таким: полный уход со стороны Грудинина от ответственности по делам, связанным с «Совхозом имени Ленина», жесткое подавление всех пайщиков и жителей совхоза, которые добиваются соблюдения своих прав, а также использование административных ресурсов в своих целях.

«Я не знаю, как сегодня принято называть таких людей, как Грудинин, но я точно знаю одно: это мстительный, ненавидящий человек, способный на все», — сказала бывшая жена политика, добавив, что после инцидента она боится за себя и своего сына, поскольку, став депутатом, Грудинин «и следа не оставит» от них.

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Апелляция на исключение Грудинина

После того, как ЦИК принял решение исключить Грудинина из кандидатов в Госдуму, партия КПРФ сообщила о намерении подать апелляцию в Верховный суд.

«Уверен, что мы все восстановим. У нас еще есть время, Верховный суд, там пять дней [дается на апелляцию], вторая апелляция — еще пять дней», — заявил председатель партии Геннадий Зюганов. По его словам, в КПРФ подадут апелляцию и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если их иск отклонят в Верховном суде России.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования. Они пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.