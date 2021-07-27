Грудинин сообщил о желании вступить в КПРФ

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин сообщил, что планирует написать заявление о вступлении в ряды КПРФ. Этому решению способствовало исключение ЦИК его кандидатуры из федерального списка компартии на выборы в Госдуму, рассказал бизнесмен в прямом эфире телеканала «Красная линия».

Грудинин подчеркнул, что пока не обсуждал это решение с Геннадием Зюгановым, но, если получит его согласие, бизнесмен вступит в КПРФ. Он признался, что после исключения из партсписка почувствовал себя «как человек беспартийный, который сидит в окопах, а Отечество в опасности».

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Политик напомнил, что в годы Великой Отечественной войны многие бойцы писали заявления, в которых отмечали, что идут в атаку и просят считать их коммунистами.

«И у меня было такое чувство, что вместе со своими друзьями, коллегами, с людьми, которые очень хотят, чтобы Россия была великой страной, я сижу в этих окопах, и нас незаконно совершенно гнобят, стреляют в нас. А я сижу и думаю: надо написать заявление», — подчеркнул Грудинин.

На заседании 24 июля ЦИК исключила Павла Грудинина из числа кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму. Это решение приняли после жалобы его экс-супруги Ирины, которая сообщила, что политик скрыл долю в иностранной офшорной компании и не отметил ее в декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму. В КПРФ обвинения назвали инсинуациями, однако проведенная ЦИК проверка подтвердила правдивость заявлений.