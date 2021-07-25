Жириновский попросил Зюганова оставить Грудинина в покое

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России в отношении директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина и заступился за депутата. В послании, опубликованном в Telegram-канале, он обратился к главе КПРФ Геннадию Зюганову и попросил того оставить Грудинина в покое.

«Прекратите стенания и дайте Павлу Николаевичу Грудинину быть просто директором совхоза, бизнесменом, оставьте его в покое, очень прошу», — написал он, назвав политика «замечательным хозяйственником», который много сделал для жителей совхоза.

Жириновский подчеркнул, что бывший депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бессонов, который был заочно осужден на три года после избиения сотрудников полиции, «мучается в бегах по Литве», в то время как лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин «получил статью и ограничен в свободе». «Теперь вы добиваете и Грудинина. Вы же понимаете, что он никогда не будет президентом, что вы никогда сами не выиграете ни одни выборы губернатора, и в ваших списках никогда не будет лиц, которые вызывают какие-то сомнения», — добавил лидер либерал-демократов.

24 июля стало известно, что ЦИК исключила Павла Грудинина из числа кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму. Уточнялось, что решение было принято после жалобы его экс-супруги Ирины.

Бывшая жена Грудинина обратилась в Центризбирком 20 июля. Она направила письмо, в котором сообщалось, что у ее бывшего мужа есть доля в иностранной офшорной компании, которая не была указана в декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму. В КПРФ обвинения назвали инсинуациями, однако проведенная ЦИК проверка подтвердила правдивость заявлений.