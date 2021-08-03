В Госдуме рассказали о механизме дискредитирования Западом выборов в России

Со стороны западных структур регулярно фиксируются попытки вмешательства в выборы в России. Об их ежедневном мониторинге, а также механизмах создания дискредитирующего российские выборы контента рассказал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Его слова приводит Telegram-канал комиссии нижней палаты Федерального собрания.

По его словам, Запад эксплуатирует тему нарушений демократических прав в России и выступает с призывами упразднить российские законы о противодействии экстремизму, а также о нежелательных организациях и контроле за деятельностью иноагентов.

«Подобное мероприятие недавно прошло при поддержке зарубежных НПО — Фонда Домов прав человека, "Международной амнистии", Платформы гражданской солидарности, CIVICUS, Human Rights Watch, а также целого ряда государств — Австралии, Канады, США, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Чехии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины», — заявил Пискарев.

Те же самые механизмы якобы использует и культивирует движение «Голос», которые недавно запустило свой проект «Карта нарушений», уточнил председатель комиссии Госдумы.

Пискарев отметил, что в ходе подобных мероприятий в информационное пространство вбрасываются материалы, которые являются основой для создания «дискредитирующего выборы в России контента в зарубежных СМИ и СМИ-иноагентах». На основе этого, считает депутат, на Западе надеются повлиять на результаты российского голосования.

Также он добавил, что комиссия ведет регулярный мониторинг попыток вмешательств в выборы России извне и передает соответствующие данные в уполномоченные органы.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что парламентские выборы 2021 года в России будут сопровождаться провокациями извне.