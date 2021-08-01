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Разведка узнала о готовящихся провокациях на выборах в России

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Парламентские выборы 2021 года в России будут сопровождаться провокациями «извне». Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

«Наши оппоненты готовятся вовсю», — сказал он, не уточнив подробностей.

Как узнала российская разведка, провокации готовятся и на президентских выборах 2024 года. По словам Нарышкина, СВР уже предупредила все необходимые спецслужбы и знает, «по каким точкам будут бить».

Ранее глава временной комиссии Совфеда по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что США намерены «торпедировать» выборы в Госдуму, запланированные на осень 2021 года. Он считает, что западные страны будут настаивать на нелегитимности голосования.

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