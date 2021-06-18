В Совфеде предупредили о «белорусском сценарии» непризнания выборов в России

Зарубежные оппоненты России могут попытаться дискредитировать проведение намеченных на сентябрь парламентских выборов в стране по «белорусскому сценарию», то есть за счет непризнания их итогов Вашингтоном и его союзниками. Об этом предупредил глава рабочей группы по мониторингу выборов в Госдуму комиссии Совфеда по защите суверенитета Владимир Джабаров, сообщает РИА Новости в пятницу, 18 июня.

По его словам, в этом направлении ведется скоординированная кампания, и активизация подобного вмешательства извне в избирательный процесс России «ожидается уже в июне».