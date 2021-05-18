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В Госдуме раскрыли антироссийские опорные пункты «нежелательных организаций»

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Василий Пискарев
Василий Пискарев
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Василий Пискарев раскрыл опорные пункты, через которые реализуются антироссийские проекты «нежелательных организаций». Об этом глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела государства извне рассказал РИА Новости.

По его словам, признанные в России нежелательными организации в обход закона реализуют ориентированные на российских граждан программы через сеть пунктов на территории государств Восточной Европы — Польша, Чехия; Прибалтики — Литва, Эстония; и некоторых стран постсоветского пространства — Грузия, Украина.

Ранее Пискарев заявил, что ряд германских неправительственных организаций на протяжении многих лет вмешивался во внутренние дела России. Как отметил депутат, немецкие НПО были замечены в попытках оправдания терроризма, противодействия российским проектам в сфере топливно-энергетического комплекса, культивирования националистических и сепаратистских настроений, популяризации «нетрадиционных ценностей» среди молодежи, дискредитации действий России в борьбе с коронавирусом, а также искажения российской истории, в том числе событий времен Великой Отечественной войны.

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