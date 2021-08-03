В ЦИК обнародовали новые документы об иностранных активах Грудинина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обнародовала новые документы об иностранных активах директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, который ранее был исключен из списка кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму. Об этом со ссылкой на находящегося в зале суда корреспондента сообщает РИА Новости.

Юрист Центризбиркома рассказала о получении от Генеральной прокуратуры данных, свидетельствующих о том, что с сентября 2020 года Грудинин вновь стал владельцем акций. Кроме того, было передано решение Верховного суда Белиза от 2020 года, подтверждающее тот факт, что компания больше не считается ликвидированной. Собеседница агентства указала, что упомянутые ценные бумаги фигурировали и в решении Видновского суда от 2019 года, касающегося раздела имущества Грудинина после развода.

В свою очередь, представитель политика отметила, что ее подопечный не владеет информацией о возобновлении статуса владельца акций ликвидированной компании, также как и о смене статуса самой организации. «Не было ни повесток, ни других документов», — подчеркнула она.

24 июля стало известно, что ЦИК исключила Грудинина из списка кандидатов в Госдуму. Решение было принято после жалобы его экс-жены Ирины, заявившей, что у политика есть доля в иностранной офшорной компании Bontro LTD, которая не была указана в декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму.