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Больше половины россиян захотели принять участие в выборах в Госдуму

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Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Больше половины россиян (51 процент) захотели принять участие в выборах в Государственную Думу. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В соответствии с данными квартирного опроса в начале июля 2021 года 51 процент россиян с той или иной степенью уверенности декларируют намерение принять участие в выборах», — говорится в сообщении на сайте.

Из них 36 процентов заявили о твердой уверенности. Из общего числа опрошенных граждан не планируют принимать участие в выборах 30 процентов. Еще 17 процентов респондентов не определились.

По данным центра, эти показатели практически совпадают с июлем 2016 года, когда явиться на выборы хотели 50 процентов опрошенных. 29 процентов россиян тогда не были полностью уверенны в своем участии в выборах, а еще 18 процентов респондентов не определились с решением.

Ранее ведущие социологи и политологи России оценили текущие рейтинги партий и обсудили их перспективы. «Экспертный институт социальных исследований» (АНО ЭИСИ) собрал ведущих экспертов в области социологии и политологии на круглый стол по теме «Рейтинги партий: оценка текущих и прогноз итоговых».

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