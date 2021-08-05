Больше половины россиян захотели принять участие в выборах в Госдуму

Больше половины россиян (51 процент) захотели принять участие в выборах в Государственную Думу. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В соответствии с данными квартирного опроса в начале июля 2021 года 51 процент россиян с той или иной степенью уверенности декларируют намерение принять участие в выборах», — говорится в сообщении на сайте.

Из них 36 процентов заявили о твердой уверенности. Из общего числа опрошенных граждан не планируют принимать участие в выборах 30 процентов. Еще 17 процентов респондентов не определились.

По данным центра, эти показатели практически совпадают с июлем 2016 года, когда явиться на выборы хотели 50 процентов опрошенных. 29 процентов россиян тогда не были полностью уверенны в своем участии в выборах, а еще 18 процентов респондентов не определились с решением.

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