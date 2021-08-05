В МИД назвали последствия отказа ОБСЕ от наблюдения за выборами в России

В МИД России назвали последствия, которым подвергнется ОБСЕ из-за отказа наблюдать за выборами в Госдуму. Об этом стало известно со слов замдиректора департамента информации и печати МИД Александра Бикантова. Он выступил на брифинге для журналистов по актуальным вопросам внешней политики.

«Учитывая, что ОБСЕ самоустранились от наблюдения за выборами в РФ, их дальнейшие оценки не будут приниматься в расчет», — заявил дипломат. Бикантов выразил сожаление, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отказалось от наблюдения за выборами в России. Он заявил, что этот шаг является пренебрежением стараниями России противодействовать распространению коронавирусной инфекции.

По словам Бикантова, решение Кремля ограничить число иностранных наблюдателей на выборах из-за мер по сдерживанию пандемии, не дискриминировало БДИПЧ. Делегатам от этой организации выделили самую большую квоту на присутствие в России. При этом в МИД уверены, что места ОБСЕ достанутся другим желающим проконтролировать ход голосования.

3 августа в ОБСЕ заявили об отказе прислать свою делегацию из-за требования России ограничить ее состав из-за эпидемиологической обстановки в стране. Ранее в МИД РФ заявляли, что их приглашение, направленное ОБСЕ, оформлено согласно всем регламентам. В ведомстве отметили, что действия ОБСЕ дискредитируют механизм наблюдения.

Выборы депутатов Государственной думы РФ, глав 12 регионов России, а также в законодательные собрания 39 субъектов Федерации пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.