Мир
 
Последние новости
Российский борец Угуев завоевал золото Олимпиады
Российскому авторынку пообещали падение
Россиянин избил 17-летнего спасателя на пляже в Сочи и попал на видео
В Черном море начались военные учения с участием Украины и НАТО
Кардиолог дала советы метеочувствительным россиянам 
Братья сделали снимки с разницей в 60 лет и удивили пользователей одной деталью
Российский борец вольного стиля завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
Стало известно состояние выброшенного отцом с пятого этажа в Москве ребенка
Половина российского топлива для самолетов оказалась небезопасной
Православная россиянка подала в суд на McDonald’s за искушение во время поста
Новости партнеров
Прослушать новость

В МИД отреагировали на отказ ОБСЕ приезжать на выборы в Россию

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на отказ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) посетить выборы в Госдуму. Об этом «Коммерсанту» заявил замминистра иностранных дел России Александра Грушко.

По словам дипломата, России предъявили завышенные требования в духе «все или ничего». Грушко подчеркнул, что Российская Федерация в полном объеме выполнила свои обязательства перед международной организацией и направила приглашение на выборы в соответствии с регламентом.

Замминистра отметил, что подобная реакция со стороны ОБСЕ дискредитирует механизм наблюдения. «Такой подход в отношениях с суверенными государствами не работает», — заключил дипломат.

Ранее в Совфеде заявили, что решение ОБСЕ было спланировано заранее с целью подрыва легитимности итогов выборов в России. «Это часть большой кампании по дискредитации выборов в Государственную Думу», — подчеркнул член комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Александр Башкин.

3 августа ОБСЕ приняла решение не присутствовать на выборах в России из-за требований уменьшить число наблюдателей. Российские власти потребовали ограничить представительство организации на фоне эпидемиологической ситуации в стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Совфеде заявили о цели ОБСЕ подорвать легитимность итогов выборов в России
Косачев рассказал о влиянии наблюдателей от ОБСЕ на легитимность выборов
В Госдуме отреагировали на отказ ОБСЕ присутствовать на выборах в России