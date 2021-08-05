В МИД отреагировали на отказ ОБСЕ приезжать на выборы в Россию

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на отказ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) посетить выборы в Госдуму. Об этом «Коммерсанту» заявил замминистра иностранных дел России Александра Грушко.

По словам дипломата, России предъявили завышенные требования в духе «все или ничего». Грушко подчеркнул, что Российская Федерация в полном объеме выполнила свои обязательства перед международной организацией и направила приглашение на выборы в соответствии с регламентом.

Замминистра отметил, что подобная реакция со стороны ОБСЕ дискредитирует механизм наблюдения. «Такой подход в отношениях с суверенными государствами не работает», — заключил дипломат.

Ранее в Совфеде заявили, что решение ОБСЕ было спланировано заранее с целью подрыва легитимности итогов выборов в России. «Это часть большой кампании по дискредитации выборов в Государственную Думу», — подчеркнул член комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Александр Башкин.

3 августа ОБСЕ приняла решение не присутствовать на выборах в России из-за требований уменьшить число наблюдателей. Российские власти потребовали ограничить представительство организации на фоне эпидемиологической ситуации в стране.