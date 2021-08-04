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Косачев рассказал о влиянии наблюдателей от ОБСЕ на легитимность выборов

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Константин Косачев
Константин Косачев
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал о влиянии присутствия наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на легитимность предстоящих выборов. Его слова приводит ТАСС.

«Насколько мне известно, количественные ограничения касаются всех без исключения миссий наблюдения и связаны исключительно с антиковидными мероприятиями», — сказал он, комментируя заявление Парламентской ассамблеи ОБСЕ об отказе присутствовать на выборах в России.

По словам Косачева, отсутствие или присутствие наблюдателей от ОБСЕ никак не определяет легитимность выборов и их демократичность.

Ранее ОБСЕ заявила, что приняла такое решение из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации в стране. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, решение выдержано в духе двойных стандартов, его можно считать политизированным.

Выборы в рамках единого дня голосования пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму VIII созыва состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.

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