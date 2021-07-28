Косачев прокомментировал заявление Байдена о «проблемах» Путина

Заявление президента США Джо Байдена о проблемах у российского лидера Владимира Путина является попыткой успокоить внутренних оппонентов, встревоженных российскими новинками в сфере высоких технологий, написал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook.

Утверждения Байдена о том, что российская экономика опирается лишь на ядерное оружие и нефть, повторяет «нелепый тезис» бывшего президента США Барака Обамы о «стране-бензоколонке», отметил сенатор.

«Это явно попытка успокоить внутренних оппонентов, которые все более встревожены как российскими новинками в сфере высоких технологий (не только военных), так и, например, изменением позиции администрации Байдена по "Северному потоку-2", которое самые резкие критики главы США считают победой Москвы», — отметил Косачев.

По его словам, предметом для беспокойства России может быть именно слабость команды самого главы Белого дома.

Накануне Джо Байден заявил, что у российского лидера есть проблемы, о которых он знает, и это «делает его опаснее». По его словам, российское руководство испытывает сложности из-за того, что российская экономика опирается только на нефть и ядерное оружие. Такие заявления американский президент озвучил во время обращения к разведывательному сообществу США.

