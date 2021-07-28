Байдена обвинили в «избегании» санкций против Путина

Администрация президента США Джо Байдена намеренно «избегает» введения персональных санкций против президента России Владимира Путина и его окружения. Об этом пишет Politico, опросивший нескольких экспертов.

Источники газеты считают, что только такие меры могут остановить Москву от «враждебных действий» в отношении других стран. В этой связи 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров обвинил американские власти в нерешительности: по его мнению, только персональные санкции против высокопоставленных российских политиков могут привести к нужному результату. «Это не такая уж экстремальная мера. Но только она будет эффективной», — сказал Каспаров, комментируя свои слова о персональных санкциях.

При этом другие эксперты, опрошенные Politico, не согласны с такой позицией. По словам источников газеты в администрации Байдена, Вашингтон хочет, чтобы с Москвой сформировались «стабильные и предсказуемые» отношения. Дополнительные санкции могут лишь усилить напряженность. К тому же, чрезмерно жесткие меры могут привести к кризису, в результате которого российское ядерное оружие попадет «в ненадежные руки».

23 июля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что американские власти каждый раз придумывают поводы для введения новых санкций. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указывала, что Вашингтон идет только на необходимые меры в отношении Москвы.