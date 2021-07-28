Россия предложила привлечь новых участников к договору с США по вооружениям

В России считают, что нужно привлечь новых участников к договору с США по контролю над вооружениями. Об этом РИА Новости рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Наиболее приоритетным представляется вовлечение Великобритании и Франции, поскольку они плотно координируют с Вашингтоном политику в военной ядерной сфере в рамках союзничества по НАТО», — пояснил дипломат.

Антонов добавил, что вопрос о присоединении новых участников стал особенно актуальным в свете недавних решений Лондона: британские власти повысят максимальный уровень ядерных боезарядов на 40 процентов, до 260 единиц.

Окончательное решение может быть принято на российско-американских переговорах в Женеве в среду, 28 июля. Они будут посвящены обсуждению вопросов, касающихся стратегической стабильности. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) еще на саммите 16 июня. Тогда бывший дипломат и профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что контроль над вооружениями — традиционно ключевой вопрос в отношениях России и США.

Администрация экс-президента США Дональда Трампа предлагала привлечь Китай к российско-американским переговорам по стратегической стабильности, однако Пекин отказался от этого.