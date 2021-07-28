Мир
 
Последние новости
Азербайджан сообщил о минометном обстреле армянскими военными
Байден предсказал начало вооруженного конфликта из-за кибератак
Модель сделала пластику носа и сравнила себя со Шреком
Турция и Азербайджан договорятся о создании совместной армии
Аксенов оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму
Написавший заявление на главреда The Insider журналист озвучил свои требования
В Госдуме призвали лишить аккредитации провоцировавшего Медведева журналиста
В Москве покончила с собой дважды переболевшая коронавирусом пенсионерка 
Медведев потребовал выгнать иностранного журналиста после победы в матче ОИ
Известный телеведущий попросил три миллиарда рублей за свой дом у воды
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия предложила привлечь новых участников к договору с США по вооружениям

Перейти в «Мою Ленту»
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России считают, что нужно привлечь новых участников к договору с США по контролю над вооружениями. Об этом РИА Новости рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Наиболее приоритетным представляется вовлечение Великобритании и Франции, поскольку они плотно координируют с Вашингтоном политику в военной ядерной сфере в рамках союзничества по НАТО», — пояснил дипломат.

Антонов добавил, что вопрос о присоединении новых участников стал особенно актуальным в свете недавних решений Лондона: британские власти повысят максимальный уровень ядерных боезарядов на 40 процентов, до 260 единиц.

Окончательное решение может быть принято на российско-американских переговорах в Женеве в среду, 28 июля. Они будут посвящены обсуждению вопросов, касающихся стратегической стабильности. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) еще на саммите 16 июня. Тогда бывший дипломат и профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что контроль над вооружениями — традиционно ключевой вопрос в отношениях России и США.

Администрация экс-президента США Дональда Трампа предлагала привлечь Китай к российско-американским переговорам по стратегической стабильности, однако Пекин отказался от этого.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США предложили вынести Байдену импичмент из-за «Северного потока-2»
Генштаб ВС России заявил о праве применять ядерное оружие
В США назвали главную сложность в переговорах по кибербезопасности с Россией