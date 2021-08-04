Слуцкий прокомментировал отказ ОБСЕ присутствовать на выборах в России

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал отказ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) присутствовать на парламентских выборах в России в качестве международных наблюдателей. Его цитирует РИА Новости.

Ранее ОБСЕ заявила, что приняла такое решение из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации в стране. По словам Слуцкого, решение выдержано в духе двойных стандартов, его можно считать политизированным.

«На мой взгляд, это своего рода показательный демарш. Ссылки на невозможность осуществлять мониторинговую миссию в сокращенных объемах не совсем состоятельны и больше выдержаны в духе пресловутых двойных стандартов», — сказал он.

Также Слуцкий добавил, что группа наблюдателей на выборах президента в США состояла из 30 человек и 11 экспертов. При этом Россия предлагала сформировать миссию из 50 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и 10 от ПА ОБСЕ. «Согласитесь, это почти в два раза больше», — подытожил он.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что обязательное голосование на выборах, которое введено в некоторых странах, в России не приживется. «У нас очень развито чувство внутренней свободы, свободы воли, и всякого рода принуждение дает прямо противоположный эффект», — сказала она.

Выборы в рамках единого дня голосования пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму VIII созыва состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.