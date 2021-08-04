В Госдуме отреагировали на отказ ОБСЕ присутствовать на выборах в России

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал отказ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) присутствовать на парламентских выборах в России в качестве международных наблюдателей. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва давно не нуждается в одобрительных кивках с Запада по поводу развития политической системы России. «У нас свои выборы, свои законы и свой путь. И их надо уважать, а не пытаться снова навязать нам карго-культ западных ценностей в ультимативной форме. А деление на "состоявшиеся" и "несостоявшиеся" демократии мы не признаем и никогда не признаем», — отметил он.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что обязательное голосование на выборах, которое введено в некоторых странах, в России не приживется. «У нас очень развито чувство внутренней свободы, свободы воли, и всякого рода принуждение дает прямо противоположный эффект», — сказала она.

Выборы в рамках единого дня голосования пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму VIII созыва состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.