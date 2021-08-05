Памфилова назвала чистые выборы залогом здоровой обстановки в стране

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что чистые выборы являются залогом здоровой обстановки в стране. Это два взаимосвязанных явления, подчеркнула она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Памфилова подчеркнула, что вместе с коллегами она более пяти лет работает над «очищением» российской избирательной системы. По ее словам, в ЦИК приложили много усилий, чтобы обеспечить такую организацию выборов в стране, которая бы не вызывала у большинства граждан недоверия к результатам голосования.

Глава ЦИК назвала организацию выборов и отношение граждан к ним «залогом стабильности и нормального развития страны». «Поэтому я связываю — чем чище выборы, тем это более здоровая обстановка в стране, и это прямая зависимость», — отметила она.

Ранее стало известно, что больше половины россиян высказали желание принять участие в выборах в Госдуму. 51 процент граждан заявил о намерении отдать свой голос. Не планируют участвовать в выборах 30 процентов опрошенных россиян.

Выборы в Госдуму восьмого созыва состоятся в единый голосования — 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Кроме того, в единый день голосования назначены прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах их выберут депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.