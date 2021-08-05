Три партии поддержали инициативу «Единой России» о безопасных выборах

«Партия Роста», Партия пенсионеров и «Зеленая альтернатива» поддержали инициативу «Единой России» о безопасных выборах. Они взяли на себя обязательства по проведению избирательной кампании с соблюдением всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором и региональными властями, сообщается на официальном сайте «Единой России».

Секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак подчеркнул, что представители партий должны думать о безопасности избирателей вне зависимости от политических взглядов. «Действительно, впервые в истории избирательная кампания проходит в условиях эпидситуации. Мы предлагаем соблюдение норм и ограничений, установленных в регионах, в том числе обеспечение безопасности наших с вами агитаторов, сотрудников избирательных штабов. В этом, собственно говоря, и есть суть сегодняшнего соглашения», — пояснил Турчак.

«Единая Россия» призвала все партии подписать соглашение «За безопасные выборы» 20 июля. Оно предполагает, что политические ячейки берут на себя обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм. Ранее к договору присоединились ЛДПР, «Родина», «Новые люди» и «Зеленые».

Согласно документу, необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и по возможности перевести их в онлайн. Все участники предвыборной кампании должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовано пройти вакцинацию и соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора и региональных властей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут 17-19 сентября и завершатся в единый день голосования.