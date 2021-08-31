Лавров заявил об изменении украинской позиции по крымскому вопросу

Власти Украины изменили позицию по Крыму и поняли, что этот вопрос закрыт. Об этом заявил министр иностранных дел России, член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам дипломата, проведение выборов в Крыму и на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях не должно волновать украинское правительство, так как эти территории неподконтрольны центру. «Крым — дело решенное, мы на этот счет уже давным-давно всем все объяснили, и все поняли, включая, я убежден, самих украинских руководителей», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД России назвал заявление, сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским в отношении русского населения страны, разжигающим межнациональную рознь. В опубликованном 5 августа интервью украинский лидер посоветовал русским «уезжать и искать себе место в России».