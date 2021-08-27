На Украине предупредили о последствиях проведения выборов в Крыму

Украина не признает выборы в Госдуму на территории Крыма и Донбасса, заявил Кулеба

Власти Украины не намерены признавать результаты выборов в Государственную думу России в случае, если голосование пройдет в Донбассе и в Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24». Его слова приводит РИА Новости.

Политик подчеркнул, что у Украины имеется четкая позиция по данному вопросу. «Если по результатам выборов в РФ случится что-то подобное, как в Белоруссии, мы также не признаем эти выборы», — предупредил он.

Ранее Кулеба назвал Украину «странным» государством. По его мнению, она «ни к чему никогда не готова, но так или иначе всегда способна справиться с тем или иным вызовом».

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.