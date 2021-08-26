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В Крыму кандидат в депутаты Госдумы переволновался на теледебатах и сбежал

Кандидат в депутаты Госдумы Северненко не выдержал волнения на теледебатах и сбежал
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В Крыму кандидат в депутаты в Государственную Думу от партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Северненко не выдержал волнения и сбежал с дебатов. Произошло это в прямом эфире телеканала «Крым 24». Отрывок трансляции публикует RT в своем Telegram-канале.

Северненко начал свое выступление фразой «правда в том, что Россия на сегодняшний день является богатейшей страной со своими природными ресурсами, своей богатой историей», но примерно через 15 секунд попросил прервать эфир и покинул студию.

«Прошу прощения... Можно я… Я, честно, переволновался, не смогу… Можно остановить эфир?» — сказал он.

19 августа стало известно, что Центризбирком России утвердил график распределения бесплатного эфирного времени для проведения предвыборных дебатов и показа агитационных роликов партий, которые участвуют в выборах в Госдуму. Агитационный период в СМИ начался 21 августа, а завершится 16 сентября. Бесплатная агитация в теле- и радиоэфире проходит только в рабочие дни.

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