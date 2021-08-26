Памфилова прокомментировала снятие Шлосберга с выборов в Госдуму

Памфилова заявила, что не считает снятого с выборов в Госдуму Шлосберга экстремистом

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова прокомментировала снятие с выборов в Государственную думу депутата Псковского областного собрания Льва Шлосберга. Она подчеркнула, что не считает его имеющим какое-либо отношение к экстремистам. Об этом сообщает в четверг, 26 августа, РИА Новости.

«Я знаю Льва Марковича как человека, как политика с очень развитым правовым сознанием, как человека, который противник так называемого "умного голосования", жесткого принципиального политического оппонента [Алексея] Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) и его сторонников», — заявила она, отметив, что уважает решение суда.

Ранее стало известно, что Московский городской суд принял решение об отмене регистрации Шлосберга как кандидата в депутаты Госдумы. Политик считает решение суда незаконным и необоснованным. Он заявил, что планирует обжаловать его в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.