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Льва Шлосберга сняли с выборов в Госдуму

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Лев Шлосберг
Лев Шлосберг
Фото: @levshlosberg

Депутата Псковского областного собрания Льва Шлосберга сняли с выборов в Государственную Думу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Московский городской суд по административному иску кандидата в депутаты Государственной Думы по одномандатному округу № 207 от партии «Зеленые» А. Пангаева принял решение об отмене моей регистрации как кандидата в депутаты Государственной Думы в одномандатном округе», — говорится в сообщении.

Кроме того, Шлосберг отметил, что его интересы представляет юрист Евгений Порошин. Сам политик считает решение суда незаконным и необоснованным. Он также планирует обжаловать его в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.

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