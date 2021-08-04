Борису Вишневскому отказали в регистрации на выборы в Петербурге

Депутату Борису Вишневскому отказали в регистрации на выборы в Заксобрание Петербурга. Об этом сообщили в городском отделении партии «Яблоко», от которой выдвигался Вишневский, пишет Znak.

В избиркоме заявили, что Вишневский неправильно оформил документы о решении съезда «Яблока» о его выдвижении, и представил неверный документ «о согласовании кандидатуры с федеральным комитетом партии».

По словам депутата, все документы представлены в законном виде, однако большинство членов ТИК № 30 проголосовало за отказ в его регистрации. Вишневский заявил, что решение незаконно и добавил, что обжалует его.

Ранее сообщалось, что региональная избирательная комиссия сняла с выборов в областное собрание депутатов лидера псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга.