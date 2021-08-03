Лидера «Яблока» в Пскове Льва Шлосберга сняли с выборов в областное собрание

Региональная избирательная комиссия сняла с выборов в областное собрание депутатов лидера псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Об этом рассказали в пресс-службе партии в Telegram-канале.

Уточняется, что Шлосберг также возглавляет региональную группу федерального списка партии, которая объединяет Псковскую и Тверскую области.

В пресс-службе добавили, что с выборов сняли кандидатуру члена регионального совета партии Николая Кузьмина. Как отметил депутат Псковской городской думы Дмитрий Пермяков, избирком объяснил решение связью Шлосберга с ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией).

В избирательной комиссии Псковской области подтвердили, что Шлосберг и Кузьмин исключены из единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного собрания депутатов седьмого созыва, пишет РБК.

По словам Шлосберга, ранее его зарегистрировали кандидатом по 207-му Ховринскому одномандатному округу и дали удостоверение кандидата.

«Насколько я понимаю, в Пскове совершена некая юридическая провокация, с которой мы будем разбираться. Безусловно, это решение будет обжаловано», — уточнил Шлосберг. Он добавил что сам не видел решения избирательной комиссии.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что иск партии «Яблоко» к комиссии ведомства по поводу видеонаблюдения на выборах в сентябре является абсурдным.