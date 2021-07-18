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Явлинский заявил об отсутствии проблем в отношениях России и Украины

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Григорий Явлинский
Григорий Явлинский
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Председатель «Яблока» Явлинский заявил об отсутствии проблем в отношениях России и Украины

Председатель Федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что у России нет проблем в отношениях с Украиной, зато есть сложности в ведении диалога с Европой, и они очень серьезные. Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда», передает РИА Новости.

«Весь мир глобализируется, быстрее, медленнее, ковид все это останавливает, но все равно эта тенденция идет. Интеграционные тенденции противоречиво, но все равно осуществляются. Россия должна ответить, с кем она», — прокомментировал Явлинский.

При этом политик выразил обеспокоенность по поводу того, что Россия попытается закрыться, поскольку это приведет к ее краху.

«Я этого очень боюсь, это моя любимая страна, единственная моя страна, моя родина, и я предан ей полностью. И поэтому ее перспективы, ее будущее для меня имеют самое главное значение в моей политической жизни. Поэтому я считаю, что через 20-30 лет в мире будет два центра экономической мощи — Северная Америка и Юго-Восточная Азия», — заключил председатель партии «Яблоко».

Ранее политолог назвал причину ухудшения отношений России и Европы, несмотря на многочисленные попытки Москвы развивать партнерство. По мнению эксперта, корень противостояния следует искать в США. Он отметил, что Брюссель нуждается в американском покровительстве, в то время как Вашингтон рассчитывает на политическую лояльность со стороны Евросоюза.

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