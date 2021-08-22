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Путин призвал «Единую Россию» сохранить позиции по итогам выборов в Госдуму

Владимир Путин выразил надежду, что «Единая Россия» сохранит свои позиции после выборов
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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что партия «Единая Россия» сохранит свои позиции по итогам выборов в Госдуму, передает ТАСС.

«Я очень рассчитываю на то, что "Единая Россия" сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны», — заявил Путин в воскресенье, 22 августа, на встрече с представителями партии. Он добавил, что программа партии должна реагировать на то, что происходит в мире и стране.

Путин призвал не забывать о «наборе очень важных мероприятий», о котором шла речь на съезде ЕР в июне, в том числе мерах по поддержке семей. Он также высказался о работе партии в период пандемию коронавируса, когда возникли «сложности в развитии страны», связанные с потерей гражданами рабочих мест, инфляцией и ударом по реальным доходам людей.

«То, что сделано "Единой Россией" за последнее время — а сделано немало — заключается в том, что мы прошли этот период гораздо эффективнее и лучше, чем во многих других развитых странах мира. Мы восстановили практически полностью докризисный уровень экономики. Это создает базу для решения задач, о которых я сказал», — заключил Путин.

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