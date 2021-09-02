Украина обвинила Россию в намерении поставить оружие в Донбасс

Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в намерении поставить оружие на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

«2 сентября на заседании Постоянного совета ОБСЕ Российская Федерация произнесла принятое президентом РФ решение не поддерживать существующий в рамках ОБСЕ широкий консенсус относительно продления мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября 2021 года», — заявил МИД.

По словам дипломатов, Москва сознательно саботирует имплементацию Минских договоренностей, которые предусматривают обеспечение постоянного мониторинга со стороны ОБСЕ государственной границы между двумя странами.

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«Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта», — добавили в МИД.

Киев призвал Москву «немедленно прекратить деструктивные действия в отношении наблюдательной миссии ОБСЕ» и выполнить все взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений.

Ранее полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинская делегация сорвала заседание ТКГ по Донбассу. По его словам, Киев отказался от проведения переговоров в очном, допандемийном формате, к которому была готова не только Москва, но также Донецк, Луганск и ОБСЕ.