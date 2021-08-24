Украина заявила о готовности к встрече глав МИД «нормандской четверки»

Киев готов к проведению встречи глав МИД «нормандской четверки», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Кулеба на совместном брифинге с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом сказал, что «усилия "нормандского формата" должны быть еще более эффективными».

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«И мы с министром Ле Дрианом едины в совместной мысли, что "нормандский формат" должен работать, и мы ждем от него большей динамики. Мы понимаем, что прежде всего это зависит от позиции России, и я хочу воспользоваться этой возможностью и подтвердить, что мы готовы к встрече министров иностранных дел в "нормандском формате"», — добавил глава украинского МИД.

Он выразил надежду, что министр иностранных дел России Сергей Лавров «также конструктивно и добросовестно подойдет к проведению этой встречи».

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Германия и Франция. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что «нормандский формат» по урегулированию конфликта в Донбассе переживает «некоторый застой».