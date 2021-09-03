Зеленский пожелал Белоруссии выжить

Владимир Зеленский пожелал Белоруссии стать такой же свободной, как Украина

Белоруссия обязана выжить и стать такой же свободной и демократической, как Украина. С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам политика, белорусский народ, его вера, культура, язык и искусство — сильнее, чем любое правительство. «А правительств вечных не бывает. Пусть живет Беларусь», — сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что не желает белорусам того же тяжелого пути, который прошли украинцы. «Не желаю вам проходить тот путь, который прошла Украина, люди Украины, семьи, которые потеряли свои жизни за борьбу за свободу своего народа», — отметил глава государства.

Ранее Министерство иностранных дел Украины предостерегло Белоруссию от любых форм поддержки политики России. Дипломаты заверили, что Москва постепенно «поглощает» Минск, а потому ставит под угрозу и национальную безопасность Киева. Тем не менее они подчеркнули, что не будут вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и назвали упреки президента Александра Лукашенко о подготовке боевиков безосновательными.