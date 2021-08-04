Зеленский приказал усилить защиту белорусских политэмигрантов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту белорусских политэмигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал офиса украинского лидера.

Зеленский заявил о возможной угрозе жизни таких эмигрантов из-за их политической позиции. По его мнению, они нуждаются в «специальной и надежной защите».

Он приказал Министерству внутренних дел (МВД) и Службе безопасности Украины (СБУ) «отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков», а также систему ответов на них, чтобы «устранить любую угрозу для людей».

В офисе украинского президента подобное решение объяснили наличием у правоохранительных органов информации о потенциальных угрозах для ряда белорусских активистов, а также трагической гибелью лидера общественной организации «Белорусский дом на Украине» (БДУ) Виталия Шишова.

Ранее активист БДУ Юрий Шчучко сообщал о том, что в СБУ предупреждали представителей «Белорусского дома», что на территории Украины работает сеть агентов спецслужб Белоруссии.

3 августа Владимир Зеленский взял под личный контроль дело о смерти Шишова, которого обнаружили повешенным в одном из парков Киева.

