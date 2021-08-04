Спецслужбы заподозрили в убийстве лидера белорусских эмигрантов на Украине

В организации белорусских эмигрантов «Белорусский дом на Украине» (БДУ) знали о том, что накануне убийства их лидера Виталия Шишова в страну прибыли представители Сил специальных операций и других спецподразделений Белоруссии. Об этом активист БДУ Юрий Шчучко рассказал в эфире телеканала «Настоящее время» (включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента в России).

По его словам, о прибытии белорусских силовиков на Украину стало известно в том числе по сообщениям от Службы безопасности Украины (СБУ). «Говорили, чтобы мы были аккуратнее, потому что тут работает сеть агентов КГБ Белоруссии и возможно все», —добавил он. Шчучко подчеркнул, что представители спецподразделений приехали в страну для «физического уничтожения» членов БДУ.

В интервью «Московскому комсомольцу» бывший сотрудник спецподразделения МВД Белоруссии «Алмаз» Игорь Макар также высказался о возможной причастности белорусских спецслужб к убийству главы общественной организации. Со ссылкой на анонимные источники он рассказал, что КГБ Белоруссии разработал спецоперацию «Трест», направленную на похищение и уничтожение противников режима главы республики Александра Лукашенко. «У меня нет сомнений, что ниточки от убийства Виталия Шишова ведут в официальный Минск», — заявил он.

Макар также вспомнил, что после выборов президента Белоруссии в 2020 году в Минске нескольких людей нашли повешенными подобно тому, как это было в случае с лидером БДУ. «Да, было четыре или пять случаев. Был сотрудник милиции, был директор музея, который отказался подписать протокол голосования», — отметил он. По его мнению, их смерть была насильственной.

3 августа Виталия Шишова нашли мертвым в одном из киевских парков. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Украинские силовики также планируют проверить версию об убийстве, замаскированном под суицид.

