Украина предостерегла Белоруссию от поддержки России

МИД Украины предостерег Белоруссию от любых форм поддержки политики России. Сообщение в связи с годовщиной белорусских президентских выборов опубликовано на сайте ведомства.

«Поглощение Белоруссии Россией, которая грубо нарушает международное право и продолжает свою агрессивную политику против Украины и других государств, считаем угрозой национальной безопасности нашего государства и безопасности региона», — говорится в заявлении. Там подчеркнули, что будут расценивать поддержку российской политики как недружественный акт и «фактическую поддержку российской агрессии», а также пригрозили международно-правовыми последствиями.

При этом Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, подчеркнули в МИД. «Все заявления Минска о якобы поставках боевиков и оружия с территории Украины являются выдумками, вводящими в заблуждение белорусское общество», — заключила украинская сторона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова своего белорусского коллеги Александра Лукашенко о том, что Киев готовит боевиков и поставляет вооружение для оппозиционных сил в Белоруссии. Зеленский назвал заявления Лукашенко безосновательными и подчеркнул, что Киев борется с боевиками, а не тренирует их.