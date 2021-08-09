Лукашенко пообещал не вводить санкций против Украины

Белорусские власти не станут «стрелять себе в ногу» и вводить экономические санкции в отношении Украины. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил во время «Большого разговора» с журналистами. Трансляция мероприятия доступна в YouTube.

По словам политика, несмотря на значительное ухудшение отношений, товарооборот между странами по-прежнему составляет около шести миллиардов долларов. Его сокращение может негативно отразиться и на самих белорусах. «Если бы мы хотели поставить вас [Украину] на колени, мы бы сделали это в течение суток», — пообещал Лукашенко.

Он отметил, что Минск до сих пор поставляет в республику значительный объем горюче-смазочных материалов и топлива, а иногда и электроэнергии. Тем не менее Киев выступает все также на стороне Запада и вводит ограничения в отношении своего соседа. «Обратились к нам, мы продали электроэнергию. Мы никогда подло себя не вели», — отметил белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко объявил о своем скором уходе с поста главы государства. В то же время он призвал не гадать, когда именно это произойдет, и отказался называть имя своего возможного преемника. «Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так», — подчеркнул он.