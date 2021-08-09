Лукашенко попросил у России дешевый газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами и общественностью заявил, что не договорился с Россией только по одной союзной программе, которая касается поставок в республику дешевого газа, передает «Интерфакс».

При этом он подчеркнул, что речь идет не о каких-то особенных низких ценах, — Минск хочет приобретать топливо по той же стоимости, что и внутренние российские потребители.

Как вариант он предложил Москве лишить «Газпром» монополии на экспорт газа, чтобы Белоруссия могла покупать его у других поставщиков. «То есть свободная должна быть торговля этим товаром и отсюда будут цены», — объяснил он.

Также в ходе беседы Лукашенко заявил, что надеется на помощь России в вопросе поставок калийных удобрений, если Литва закроет свои порты для белорусского транзита.

По его мнению, продукцию можно везти в порты Мурманска, а оттуда поставлять в Китай и Индию по Северному морскому пути. Для Белоруссии экспорт калийных удобрений является ключевым источником валюты, без которой страна не сможет выполнять обязательства по госдолгу, поскольку ее резервы находятся на минимуме.

Цены на нефть и газ стали главной причиной охлаждения отношений России и Белоруссии в первой половине 2020 года. Однако после президентских выборов 9 августа, которые закончились беспрецедентными протестами по всей стране, Минск и Москва пересмотрели условия сотрудничества по ресурсам.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко отмечал, что республика рассчитывает возместить возможный ущерб от санкций Запада за счет поддержки из России.