Лукашенко предложил поставить памятник Сталину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил поставить памятник советскому лидеру Иосифу Сталину. Об этом он высказался во время «Большого разговора» с журналистами. Трансляция мероприятия доступна в YouTube.

Глава республики прокомментировал свое решение не объявлять 17 сентября, День народного единства, выходным днем в стране. По его мнению, в Белоруссии и без того существует достаточное количество выходных дней. «Я проехал много стран. Столько выходных, как у нас, нет нигде», — добавил Лукашенко.

При этом он заявил, что за присоединение Западной Белоруссии к Белорусской СССР 17 сентября 1939 года белорусы должны благодарить именно Сталина. «Это же не мы там воевали, отвоевывали и этот день назначали. Иосиф Сталин, спасибо ему огромное. Надо где-то ему памятник за это поставить. Очень четко решил эту проблему еще до войны. Спасибо ему», — заключил глава республики.

Ранее Лукашенко исключил возможность вхождения Белоруссии в состав России. Он подчеркнул, что белорусы стремились к своей независимости на протяжении многих веков, а присоединение республики может обернуться «головной болью» для российской стороны.