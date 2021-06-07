Лукашенко учредил в Белоруссии праздник по случаю раздела Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об учреждении в республике нового праздника — Дня народного единства. Об этом сообщает близкий к пресс-службе политика Telegram-канал «Пул Первого».

Торжественные мероприятия по этому случаю будут проходить 17 сентября. В этот день в 1939 году Западная Белоруссия была включена в состав СССР по итогам раздела Польши с Третьим рейхом, однако официально связь праздника с этим событием не подтверждается.

«Выбор даты подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности», — говорится в сообщении. Отмечается, что День народного единства не станет выходным в республике. Формат его празднования пока не раскрывается.

Ранее Лукашенко заявил, что ему надоели протокольные мероприятия по случаю разных памятных дат, тогда как празднование Пасхи оставляет в его сердце «очень хороший след», так как она «значима и любима» для всех белорусов.